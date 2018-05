RMC SPORT - Di Gennaro: "Bivio Milan. Real con una marcia in più"

© foto di Federico De Luca

L'opinionista e giornalista di Premium Antonio Di Gennaro, durante il collegamento con il Live Show di RMC Sport, si è soffermato sulla finale di Champions di domani e sulla situazione del Milan:

Che partita sarà domani a Kiev?

"All'inizio le due squadre si studieranno. Il Real non dovrà lasciare spazio a Salah e Manè, con Firmino che è bravo a fare da collante. Dall'altra parte ci sarà Ronaldo, che Zidane ha spostato ormai al centro dell'attacco, più vicino la porta. Il Real è abituato ad arrivare a queste competizioni con una marcia in più: Sergio Ramos è l'emblema di questa squadra che non molla mai".

Dove può far male il Liverpool?

"Il Liverpool dovrà compiere l'impresa e può farlo perchè sa di essere una grande squadra, sopratutto dopo aver eliminato il City. Gioca con un ritmo e con un'aggressività impressionante, il che gli permette di verticalizzare in modo improvviso: il Real dovrà prestare molta attenzione in difesa, sopratutto rischia con due terzini molto offensivi".

Un commento sulla settimana del Milan?

"I costanti rinvii del closing lo scorso anno facevano presagire che non ci fosse una società solida alle spalle, a differenza del gruppo Suning dell'Inter. C'è stato un esborso economico importante per dei giocatori non di altissima qualità. Se il prossimo anno il Milan vorrà lottare per la Champions, dovrà prendere dei calciatori di primo livello. Il Milan è a un bivio, anche perchè le altre si rinforzeranno tutte".

Sulla penalizzazione del Bari:

"Siamo rimasti sorpresi tutti. Il deferimento sarebbe dovuto avvenire il 2 maggio, quando già c'erano tutti i presupposti e il tempo per fare anche il ricorso. Questa notizia oggi ha scombussolato i piani di tutti".