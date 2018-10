RMC SPORT - Di Gennaro: "Club vogliono soldi? Investano sulle strutture"

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, Antonio Di Gennaro ha commentato il momento dell'Italia di Mancini e le pretese economiche dei club di Serie A: "Convocazioni singolari? In effetti alcune si, penso a Zaniolo e Giovinco. Credo che Mancini ora debba lasciar perdere gli esperimenti e ripartire dal primo tempo di ieri. Deve puntare su un undici base".

Sulla crisi del calcio italiano:

"Le società vogliono più soldi dai diritti tv? Perfetto, io te li do ma tu in tre anni devi investirne una determinata parte sulle strutture. La Polonia dopo che era sparita per tanto tempo dal calcio mondiale ha lavorato dal basso ed è tornata a sfornare talenti. La Germania investe sulle infrastrutture circa 1 miliardo di euro".