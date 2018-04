RMC SPORT - Di Gennaro: "Fiorentina, sta facendo qualcosa di straordinario"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento ad RMC Sport ha parlato così di Giampaolo e della Sampdoria: "Credo che i blucerchiati in questi anni stanno lavorando molto bene a livello di management e anche sui giovani sia italiani che stranieri. Giampaolo è l'espressione massima di una squadra che gioca veramente un buon calcio. Fino a due mesi fa la paragonavo ad un piccolo Napoli per come riesce tecnicamente a dare quella qualità. A me piace molto come Giampaolo ha interpretato questa sua filosofia di calcio e non a caso anche gli attaccanti hanno beneficiato di questo suo modo di fare calcio. Mi sembra un allenatore che a livello tecnico insegna molto".

Le gerarchie per la corsa all'Europa League si sono modificate nelle ultime giornate?

"Quello che sta succedendo a Firenze è qualcosa di straordinario e di bello. C'è qualcosa veramente di spirituale e di mistico, andiamo fuori dal terreno di gioco. Questa squadra era già un gruppo forte e unito, che dopo la scomparsa di Astori poteva crollare ed invece ha fatto l'opposto. C'è qualcosa che va veramente oltre l'aspetto tecnico e tattico, qualcosa che questo gruppo vuole dedicare a chi è andato via in modo tragico. È una cosa da analizzare e valutare in maniera molto seria. La Fiorentina adesso è capace di tutto. È come se questi ragazzi dovessero ripartire e fare qualcosa di straordinario. Sono orgoglioso di quello che sta facendo la Fiorentina".

Il Milan come lo vedi in questo momento in ottica qualificazione Europa League?

"Ha già fatto tanto Gattuso a riportare il Milan a sognare di poter rientrare nella corsa Champions. Ieri con il Sassuolo si è un po' ridimensionato. Il borsino per l'Europa League lo vedo con una Fiorentina in grande ascesa, perché come dicevo prima adesso può battere chiunque. Credo che questa squadra ormai sia libera da ogni cosa e può ottenere qualsiasi risultato, quindi si confronterà con il Milan. Possono rientrare anche Atalanta e Sampdoria, però devono cominciare a ritrovare quel passo che avevano fino ad un mese fa. La squadra di Gasperini ci può stare, mentre i blucerchiati non vorrei avessero perso quello smalto che li ha contraddistinti fino ad un mese fa".

Guardando le parti basse della classifica come vedi la situazione?

"Se l'Udinese dovesse perdere a Cagliari l'andamento a livello mentale e di ambiente diventerebbe difficoltoso. Verona e Benevento credo siano andate. L'Hellas ha troppi momenti di debacle, ma in maniera pesante. La terza retrocessione se la giocheranno SPAL e Crotone. Gli estensi sono una squadra vera e viva, quindi domenica la Fiorentina avrà difficoltà".

Come vedi Juve e Roma in Champions nelle gare di ritorno dei quarti?

"La vedo veramente dura. Bisogna che facciano due partite serie e le faranno sicuramente. Nelle gare di andata pur giocando due discrete gare abbiamo preso 7 gol e su questo bisogna meditare. Vuol dire che siamo ancora in ritardo rispetto alla Spagna. La Juve negli ultimi anni ha fatto due finali e quindi vuol dire che c'è come squadra. Sono fiducioso di vedere due partite che possano ridare uno smalto e magari due grandissime prestazioni".