RMC SPORT - Di Gennaro: "Grifo, Tonali e Sensi? Segnali di Mancini ai club"

Ospite di RMC Sport Antonio Di Gennaro, opinionista di RaiSport, ha analizzato i temi caldi del momento: "La sorpresa di Grifo? E' un giocatore di qualità e anche se per molti può essere una sorpresa per Mancini ha un significato. Rientra nella ricerca del ct di qualità e tecnica, così come le convocazioni di Sensi e Tonali a centrocampo. Contro la Polonia si è vista una Nazionale che impone il gioco: la strada è quella. Sono giovani talenti che il commissario tecnico convoca anche per dare un segnale ai club, in modo da convincerli a puntare sui nostri giocatori. Ragazzi come questi devono essere messi in campo, per giocare, in modo tale che si prendano anche le loro responsabilità. Come ad esempio sta accadendo a Roma sia con Lorenzo Pellegrini sia con Zaniolo. Se un ragazzo è bravo, arriva, ma serve continuare ad impegnarsi sempre. L'esempio perfetto in questo senso è quello di Cristiano Ronaldo che a 33 anni continua a non accontentarsi di ciò che ha fatto.

C'è un'altra convocazione di cui credo si debba parlare è quella di Pavoletti. L'attaccante del Cagliari è al momento, fra i giocatori d'area di rigore, sia il migliore. Belotti? Nell'ultima gara ha fatto vedere segnali della sua rinascita. Ci speriamo tutti in chiave Nazionale.

Adesso la Nazionale propone i giocatore ai club mentre in passato solo con il lavoro nelle società si arrivava in Nazionale? E' vero. Il calcio è molto cambiato rispetto a quando giocavo io. Ciò che mi chiedo io è questo: ma i presidenti di Serie A sono davvero convinti di far giocare i giovani talenti italiani per aiutare la Nazionale italiana nella sua rinascita? Mi auguri ci sia una collaborazione in questo senso con il nuovo corso della Federazione".