RMC SPORT - Di Gennaro: "Inter, il campo ha danneggiato più il Sassuolo"

© foto di Federico De Luca

Ospite del 'Live Show' di RMC Sport, l'ex giocatore e attuale opinionista Antonio Di Gennaro ha analizzato la prima giornata di Serie A, partendo dalla sconfitta dell'Inter a Reggio Emilia:

Su Sassuolo-Inter:

"Tutte le squadre ieri hanno sofferto. L'Inter non teneva il pallone, arrivava sempre in ritardo sulle seconde palle ed era lunga. Spalletti ha detto che il campo ha danneggiato l'Inter, ma secondo me ha danneggiato più il palleggio del Sassuolo, che non ha paura di giocare palla a terra: i neroverdi hanno meritato la vittoria, ne sentiremo parlare di loro durante il campionato. L'Inter è da rivedere a centrocampo, manca un regista: Brozovic a due in mezzo fa fatica a fare il regista".

Su Torino-Roma:

"Ho visto il Torino di Mazzarri. La Roma ha meritato, ha tanta qualità davanti che gli consente di vincere le partite. La differenza ieri l'hanno fatta i cambi, Di Francesco ha inserito Kluivert che ha cambiato la partita. De Rossi e Strootman insieme non ce li vedo, nessuno dei due ha il cambio di passo. Le polemiche sul possibile rigore non dato su Falque? Scelta discutibile ma non ci dovrebbero essere problemi con il Var".

Andrè Silva ha segnato più in una partita con il Siviglia che nel suo anno in Serie A con il Milan...

"La difesa del Rayo farebbe segnare chiunque, anche se non è da poco realizzare 3 gol all'esordio. In Spagna si fa un gioco diverso, credo possa fare bene. Bisogna rivalutarlo, l'anno scorso al Milan ha faticato come anche Kalinic".

Ronaldo all'esordio in A è rimasto a secco...

"Deve ancora affinare l'intesa con i compagni, ma ci sta, si è allenato con l'intera squadra solo per sette giorni. Sicuramente ieri in tanti stavano aspettando almeno un suo gol. Una valutazione tattica? È importante che abbia un centravanti che lavori per lui, è andato meglio ieri dopo l'ingresso di Mandzukic".