RMC SPORT - Di Gennaro: "Italia, con la Polonia lo spartiacque decisivo"

"Contro la Polonia sarà uno spartiacque decisivo. L'Italia dovrà giocare come ha fatto per un'ora ieri con l'Ucraina, da qui si può ripartire". Con queste parole l'opinionista di Rai Sport e RMC Sport, Antonio Di Gennaro, ha introdotto il match di domenica contro la Polonia. L'ex giocatore è poi tornato sul pareggio di ieri nell'amichevole con l'Ucraina nel 'Live Show': "Dopo il gol dell'1-1 ci siamo disuniti, ma quanto visto prima ci può fan ben sperare. C'è carenza sui terzini, sia in fase di spinta che di difesa, e manca un centravanti di riferimento. Il tridente leggero non mi è dispiaciuto, ma un'alternativa davanti di ruolo Mancini la deve trovare: Belotti e Immobile sono una risorsa che non dobbiamo dimenticare nel futuro".

Alcune convocazioni di Mancini sono sembrate singolari...

"In effetti alcune si, penso a Zaniolo e Giovinco. Credo che Mancini ora debba lasciar perdere gli esperimenti e ripartire dal primo tempo di ieri. Deve puntare su un undici base".

Sulla crisi del calcio italiano:

"Le società vogliono più soldi dai diritti tv? Perfetto, io te li do ma tu in tre anni devi investirne una determinata parte sulle strutture. La Polonia dopo che era sparita per tanto tempo dal calcio mondiale ha lavorato dal basso ed è tornata a sfornare talenti. La Germania investe sulle infrastrutture circa 1 miliardo di euro".