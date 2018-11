RMC SPORT - Di Gennaro: "Italia in crescita: col Portogallo può finire 2-0"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista di RMC Sport, Antonio Di Gennaro ha parlato così durante il "Live Show" della sfida di questa sera tra Italia e Portogallo: "Con la Polonia abbiamo comandato il gioco dall'inizio alla fine con almeno cinque occasioni da gol nitide. Quella vittoria secondo me ci ha rilanciato. Per questo mi auguro un bel successo stasera da parte dell'Italia, anche con un bel 2-0. Ci sono le prerogative per far bene e proseguire la crescita vista contro la Polonia. Abbiamo vari modi di attaccare, ma la continuità è entrata nella testa dei giocatori che si divertono a giocare così. Mancini ha riportato entusiasmo e lo dimostra lo stadio di San Siro tutto pieno".

