RMC SPORT - Di Gennaro: "Juve, nessun contraccolpo dopo la SPAL"

© foto di Federico De Luca

103 gol in Serie A per Mauro Icardi. L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento ad RMC Sport ha parlato così del capitano nerazzurro: "È stato agevolato anche da un'Inter diversa con più qualità, con Brozovic in un ruolo che magari all'inizio per lui poteva essere inaspettato, come costruttore di gioco. Rafinha si sta inserendo bene, è tornato Perisic e poi quando la squadra gira è normale che arrivano i rifornimenti: Icardi è un giocatore fondamentale. Stride che alla sua età, avendo anche una personalità spiccata a dimostrazione, non abbia ancora giocato la Champions League. Stride un po' anche con quelli che sono anche i progetti dell'Inter e per questo non vorrei che magari qualche sirena possa attirarlo, su tutte quella del Real Madrid. In area di rigore è tra i calciatori più forti anche a livello europeo. Bisognerà capire la società Suning che cosa vorrà fare, sennò è normale che un centravanti arriva a 25 anni e può prendere anche delle decisioni diverse".

Quanto può pesare il pareggio di Ferrara a livello psicologico per la Juventus?

"A livello psicologico non credo, perché la Juve è abituata a questi passi falsi. C'è la sosta e Allegri dal punto di vista della gestione ha sempre avuto grandissima attenzione e intuizione in questi momenti a volte anche di depressione a livello ambientale. Normale che favoritissima non lo è più ma io anche prima non ritenevo il campionato finito e neanche il Napoli, anche se soprattutto dopo la partita contro l'Inter c'era stato un po' di scoramento. Quindi questo campionato è ancora più avvincente e se dovessero arrivare allo scontro diretto con questo punteggio sarà in quel momento che si dovrà capire se il Napoli è cresciuto. Il Napoli per vincere dovrà dimostrare di essere una grande squadra a livello tecnico e dovrà andare a vincere all'Allianz Stadium sennò sarà stata una stagione bella da un punto di vista estetico, grande calcio, ma a livello di raccolto ancora in fase negativa".

La Fiorentina può sognare di andare in Europa League?

"E' una squadra che in questo momento così triste e tragico non dico si sia ritrovata, ma ha giocato con personalità. Ha mostrato un gruppo coeso che nella tragedia vuole dimostrare e cercare di ottenere qualcosa di importante ed insperato solo qualche mese fa, non solo per la memoria di Davide Astori ma per far vedere che nella vita ci sono le tragedie ma si può ripartire. Non so dove può arrivare, ma sono indicazioni incredibili che nessuno magari poteva pensare dopo quello che era successo".