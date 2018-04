RMC SPORT - Di Gennaro: "Liverpool partirà a tutta ma Roma è matura"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato durante il secondo tempo di Milan-Benevento toccando tanti temi: “Il Liverpool partirà a tutta in casa e la Roma deve stare molto attenta. Sarà un esame fondamentale per la squadra di Di Francesco, che comunque mi è sembrata molto matura anche nella gara contro il Barcellona”.

Il Benevento sta vincendo meritatamente, che succede al Milan?

“Il Benevento ha sempre cercato di giocare a calcio, anche rischiando, ma quella è sempre stata l’identità della squadra di De Zerbi. Il Milan faceva tantissima fatica con il 4-4-2 a creare occasioni da gol e stasera il Benevento, che si chiude molto bene, sta meritando la vittoria”.

Domani Juventus e Napoli si giocano una fetta di scudetto. Dybala sembra in dubbio, secondo te è pretattica?

“Ci può stare tutto perché Allegri ha tante scelte. Dybala è un giocatore che a volte si spegne e a Crotone ha fatto tanti errori. Certo in queste partite Dybala può essere determinante ma in panchina c’è Cuadrado che comunque sa spaccare le partite. Il Napoli dovrà fare la partita perché la Juventus ha comunque quattro punti di vantaggio da amministrare”.

Nel Napoli il dubbio è tra Milik e Mertens?

“Sarri solitamente opta sempre per i tre piccoletti ma Milik può essere determinante in questo finale di stagione. Là davanti solo Insigne è rimasto sugli standard di inizio stagione ma credo che Sarri partirà con il solito attacco con Milik che sarà la prima scelta”.