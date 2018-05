RMC SPORT - Di Gennaro: "Mancini la scelta migliore. Con lui vorrei Pirlo"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così a partire da Roberto Mancini nuovo commissario tecnico dell'Italia: “Ha voluto fortissimamente la Nazionale e si è ridotto in maniera drastica l’ingaggio che prendeva allo Zenit. Mancini ha grande esperienza e conosce il calcio anche perché è stato un grandissimo calciatore. Non sarà un lavoro facile ma sarà comunque stimolante. E’ il meglio che si potesse avere in questo momento. Mancini può garantire anche un gioco che faccia ritornare l’entusiasmo ai tifosi”.

Quale sarebbe l’ex giocatore ideale da inserire nello staff di Mancini?

“Mi piacerebbe Andrea Pirlo perché è stato uno dei più grandi giocatori al mondo, ha grande spessore e potrebbe insegnare a tanti. Ha smesso da poco di giocare, conosce le dinamiche dello spogliatoio e sarebbe di grande aiuto per Mancini. Sono contento che in Federazione entrino ex giocatori che hanno dato al calcio italiano”.

Con Mancini c.t. può tornare anche Balotelli in Nazionale?

“Mancini ha creato e lanciato Balotelli quando aveva diciassette anni. Il talento non l’ha certo perso e in questa stagione ha dimostrato una certa maturità. Nella vita bisogna sempre dare una seconda opportunità e un talento come Balotelli farebbe comodo all’Italia. Mi auguro che possa tornare e nessuno conosce Balotelli meglio di Mancini. Spero per lui e l’Italia che sia cambiato”.

In quale squadra di Serie A vedresti bene Balotelli?

“Ovunque se torna quello che abbiamo visto nei primi anni. Balotelli se sta bene può giocare in qualsiasi squadra. Perché no alla Juve, per esempio, hanno fatto rinascere tanti giocatori a Torino. Un Balotelli sano potrebbe dare un grande contributo anche ai bianconeri, anche perché ha ventotto anni e può fare ancora tanto”.

Lazio-Inter, chi rischia di più?

"L'Inter ha solamente un risultato a disposizione ma la Lazio ha diverse defezioni e poi c'è il problema di De Vrij. Inzaghi da buon stratega non penso che lo farà giocare. Quest'anno la Lazio si è dimostrata una grandissima squadra. L'Inter rischia di più anche perché arriva dalla pesante sconfitta contro il Sassuolo".

La lotta salvezza come la vedi?

"Crotone e Spal rischiano tanto ma i primi devono andare a Napoli e la vedo molto complicata, nonostante la squadra di Zenga stia giocando un buon calcio. Se la stanno giocando ma i risultati di ieri con l'inattesa vittoria del Cagliari contro la Fiorentina ha cambiato un po' le carte in tavola".