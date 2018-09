RMC SPORT - Di Gennaro: "Mancini punterà su Balo. Serve centrocampo a 3"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervento al 'Night Show' su RMC Sport Antonio Di Gennaro ha parlato dei singoli di maggior talento della Nazionale di Roberto Mancini: "Mancini punta su Balotelli, ci ha sempre sperato. Ma come si è presentato per queste partite... non può accadere. Poco mobile, col Nizza ha giocato una sola partita. Da anni fa fatica a trovare continuità. A livello di centrocampo poi possiamo dire che giocare a due con Jorginho e Cristante non si può. Serve giocare a tre, vedremo il rientro di Verratti, che se sta bene può essere importante. Spero poi in Barella e Benassi. Aldilà degli uomini, conta l’atteggiamento dei singoli però. E qui c’è da lavorare tanto".