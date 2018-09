RMC SPORT - Di Gennaro: "Milan, serve concretezza. Dzeko nervoso"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show: "Il primo tempo di ieri del Milan è stato tra i migliori di questa stagione ma quando si crea tanto bisogna anche concretizzare. Il Milan per tornare a lottare per la Champions League deve essere sia più cinica in attacco che più concreta in difesa".

Cosa succede alla Roma di Di Francesco?

"E' una squadra che non si ritrova in campo. Cinque punti, tanti gol presi, è una Roma che ha perso ogni cognizione di causa. Le colpe non possono essere solamente del tecnico che l'anno scorso ha portato la squadra in semifinale di Champions League. Nel derby la Roma si confronterà con tutto l'ambiente. Dzeko in questo momento è l'attaccante che manca di più in Serie A. E' nervoso perché non gli arrivano palloni. Lui è il l'attaccante da ritrovare di più".

Inter-Fiorentina è da tripla?

"Sì. I viola hanno la miglior difesa e il secondo miglior attacco. E' una squadra in salute che giocherà a viso aperto anche contro l'Inter. Questa è la mentalità di Pioli. Dall'altra parte c'è un'Inter che è in un momento positivo. La squadra sta bene e queste vittorie che sono arrivate danno ulteriori forze. Sarà una gara difficile anche perché l'Inter concede molto".

Piatek e De Paul, due sorprese del nostro campionato?

"La Polonia negli ultimi anni ha lavorato benissimo e ci sono tanti giovani polacchi in questo momento. Piatek ha avuto un inizio folgorante e segnare in Serie A non è mai semplice. Il Genoa però subisce troppi gol. De Paul già l'anno scorso lo si era visto. Quest'anno con il nuovo allenatore si sta esaltando e sta facendo un campionato di grande livello".

Sarà il Napoli l'anti Juve?

"Per ora il campionato dice questo. Dobbiamo rimarcare la qualità di Ancelotti che dopo la pesantissima sconfitta di Genova contro la Sampdoria ha saputo ritrovare la strada giusta. Ancelotti è arrivato con grande entusiasmo e piano piano sta mettendo le sue qualità. Sta impiegando vari giocatori e sta valorizzando la rosa in una stagione lunga".