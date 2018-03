RMC SPORT - Di Gennaro: "Mondiale, l'Inghilterra può essere la sorpresa"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore, oggi opinionista, Antonio Di Gennaro nel suo intervento ad RMC Sport ha parlato così delle sue favorite per il prossimo Mondiale di calcio: "Brasile, Argentina, Spagna e Germania. Sono 4 squadre fortissime. La Francia? Non è che non mi convince ma quelle quattro le vedo favorite. Anche i transalpini però potrebbero comunque finire per inserirsi tranquillamente fra quelle che ho indicato. L'Inghilterra invece è sempre stata incompiuta, grandi squadre, grandi organici, grandi giocatori e poi alla fine si è sempre persa dimostrando poca personalità. Per loro si spera che questa sia la volta buona. Quest'anno ci può essere questa sorpresa, perché negli ultimi Mondiali è stata sempre una delusione. I giocatori sono giovani, interessanti, forti, però poi quando si arriva al mondiale conta anche l'esperienza e l'abitudine a giocare certe competizioni. L'Inghilterra in questo manca. Oltre all'aspetto dell'organico ci sono anche altre situazioni da valutare e l'Inghilterra deve crescere in questo. Al massimo la metto come sorpresa e non di più".

A proposito di sorprese, l'Egitto può essere considerato una sorpresa e c'è qualche altra nazionale che ti ispira?

"Non so se sia una sorpresa ma il Belgio la ritengo sempre una nazionale importante. Potrebbe essere non dico la sorpresa ma una nazionale che può mettere in difficoltà le restanti squadre. L'Egitto, ok Salah, ci sono anche altri giocatori ma non so dove possono arrivare. Abbiamo citati prima delle nazionali importanti. Per il Belgio invece è arrivato anche il momento di raccogliere qualcosa".