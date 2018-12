RMC SPORT - Di Gennaro: "VAR? Così crea problemi. Contento per Modric"

© foto di Federico De Luca

Come ogni lunedì, nel Live Show di RMC Sport torna puntuale l'appuntamento con l'ex giocatore e opinionista Antonio Di Gennaro, che ha commentato così quanto accaduto nel weekend:

Continuano le polemiche sul Var...

"Crea problemi e precedenti. Ultimamente gli arbitri hanno meno voglia di recarsi al monitor, ma basterebbe questo per evitare certi errori. A differenza dell'anno scorso in questa stagione è così e dispiace, perchè questo mezzo tecnologico è una risorsa per il nostro calcio. Se venisse attuato bene, sarebbe solo un qualcosa di positivo".

Le scritte a Firenze contro Scirea e l'Heysel...

"Ho giocato con Scirea due anni in Nazionale e ricordo solo la grandezza della sua persona. Fanno male queste scritte, che vanno circoscritte a un piccolo gruppo di 4-5 persone: dobbiamo tutti prendere le distanze. Questo non è calcio, bisognerebbe riflettere sul momento che sta vivendo la nostra società. In Inghilterra ci sono delle regole, anche forti, e i tifosi inglesi sanno a cosa vanno incontro se non le rispettano".

Il Napoli con una vittoria questa sera terrebbe il campionato aperto?

"La marcia della Juve è impressionante, i bianconeri si sono distratti solo 5 minuti contro il Genoa. Secondo me non c'è comunque storia in questo campionato e il Napoli, anche vincendo stasera, andrebbe a -8: un gap elevato considerando che la Juventus le potrebbe vincere tutte. Il Napoli questa sera sta facendo bene, non è facile giocare a Bergamo, Ancelotti ha preparato la partita molto bene. L'Inter lo sa di quanto l'Atalanta possa essere pericolosa quando gioca con tanta intensità".

Modric ha vinto il Pallone d'oro...

"Sono contento per lui, stravedo per questo giocatore, autore di un grandissimo Mondiale e protagonista della vittoria del Real in Champions. Messi e Ronaldo rimangono sempre i giocatori più forti. Mbappè avrà tempo di vincerlo, è un predestinato".