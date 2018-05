RMC SPORT - Di Gennaro: "Vedrei bene Sarri all'estero ma non allo Zenit"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, a RMC Sport Live Show: "Gli addii in casa Napoli sempre stati un po’ così. La parte del padrone l’ha sempre fatta il presidente e adesso per il Napoli è arrivato il momento di vincere qualcosa perché Ancelotti è un allenatore che ha vinto ovunque e sa anche come gestire un ambiente così caldo come quello azzurro. Io Sarri lo vedo bene all’estero e credo che il suo modo di giocare possa essere esportato anche in altri ambienti. Lo Zenit non mi piace come opzione e forse neanche a lui. L’ambiente giusto potrebbe essere davvero il Monaco”.