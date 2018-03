RMC SPORT - Di Marzio: “Napoli senza reazione. Reina, tutto normale”

Il Napoli si prepara alla sfida di domenica prossima contro il Genoa, nel frattempo la formazione partenopea arriva all'appuntamento dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime due giornate di campionato. A commentare il recente momento della formazione azzurra, attraverso le frequenze di RMC Sport nel corso della trasmissione A tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net, ci ha pensato Gianni Di Marzio. L'ex tecnico di Napoli e Catania ha detto: “Dopo il ko contro la Roma, mi aspettavo una forte reazione emotiva e sul piano temperamentale a Milano con l'Inter. Purtroppo questa - ha detto - non c'è stata. Ho avuto l'impressione che, senza troppi cambi, la squadra era stanca. M'è sembrato di vedere la partita tipica di quando bisogna gestire il risultato, senza mai andare in verticale. Insigne ha avuto una grande chance, ma sbagliare fa parte del gioco. Sinceramente non ho visto un buon Napoli, ho visto Mertens e Callejon stanchi. Mi aspettavo più coraggio da parte di Sarri, che resta un fuoriclasse ma forse doveva avere un'altra inventiva. Inserire Rog e Milik in campo a pochi minuti dalla fine non è stata una mossa decisiva”, le parole di Di Marzio che ha poi proseguito: “La risposta di Sarri alla giornalista Titti Improta? Ho allenato suo padre a Napoli, Gianni è un signore e anche sua figlia lo è. Lei, in passato, ha avuto una diatriba con De Laurentiis. Forse Sarri poteva evitare quella risposta, però a volte i nervi ti spingono a dare risposte inattese. Ai suoi livelli, però, bisogna concentrarsi e provare a limitare i danni. Non mi aspettavo quella risposta, considero Sarri una persona perbene. Sono rimasto male io per Titti Improta che, tra l'altro, era lì per lavorare”.

Reina è uno dei leader dello spogliatoio partenopeo ma ieri ha svolto le visite mediche col Milan. Come giudica questo suo comportamento? “Come leader, bisognava rinnovargli il contratto l'anno scorso. Senza aver avuto il rinnovo da parte del Napoli, lo spagnolo s'è ovviamente guardato intorno. Obiettivamente bisogna dire che oggi il calcio è questo”.