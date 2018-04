RMC SPORT - Di Mauro: "La Fiorentina prenda esempio dall'Atalanta"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Di Mauro, ex giocatore di Roma e Fiorentina, a RMC Sport Live Show ha parlato così della lotta scudetto e non solo: "Il vantaggio è sempre di chi sta davanti quindi non mi stupirei se la Juventus vincesse contro l'Inter".

Il Napoli invece affronta la Fiorentina al 'Franchi' sarà comunque una gara difficile?

"La Fiorentina non ha paura e gioca con grande entusiasmo. Giocherà spensierata ed avrà modo di mettere in mostra i suoi giocatori, ce ne sono di buoni ma ancora non si sono fatti vedere fino in fondo".

La Juventus forse è un po' scarica dopo l'eliminazione in Champions League?

"C'è stato un contraccolpo dopo la gara contro il Real Madrid ma con il passare dei giorni i bianconeri si sono caricati in vista della volata finale per lo scudetto. Hanno metabolizzato la sconfitta ingiusta contro il Real Madrid e adesso la Juve è molto concentrata su ciò che deve fare per vincere lo scudetto".

Sarri o Allegri, che ne pensi di come allenano rispettivamente Napoli e Juventus?

"In una grande squadre come la Juventus ci sono giocatori che sanno già come si fa. In questi casi e con questi giocatori è davvero difficile dare un'impronta di gioco. Il Napoli invece ha giocatori meno blasonati che seguono Sarri alla lettera ed esprimono un gioco divertente e che funziona".

Cosa pensi di Salah? E' subito dietro Ronaldo e Messi?

"Per me Ronaldo e Messi sono davanti a Salah di cinque gradini perché hanno vinto molto di più ed hanno fatto cose che Salah ancora è riuscito a fare. Fiorentina e Roma hanno saputo valorizzare il ragazzo. Giocare in Premier League è esaltante per un attaccante e lui ha fatto la scelta giusta scegliendo il Liverpool".

Come sarà il ritorno tra Roma e Liverpool?

"Gli inglesi non verranno a fare una passeggiata come il Barcellona e secondo me hanno il 98% di possibilità di andare in finale".

Futuro di Milinkovic-Savic, giusto lasciare la Lazio oppure no?

"Credo che dovrebbe stare un altro anno alla Lazio per crescere ancora perché se deve andare via per fare panchina non gli conviene. Fossi in lui resterei ancora a Roma".

Chiudiamo con la Fiorentina, una squadra basata sui giovani. Può tornare questa squadra in zona Europa?

"La base è solidissima ma è una squadra che non ha mezzi economici per lottare con le primissime. La Fiorentina dovrebbe dare un occhio a quello che fa l'Atalanta che riesce a dar fastidio alle squadre importanti con pochi investimenti. Credo che i viola dovrebbero puntare di più sugli italiani".