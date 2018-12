RMC SPORT - Dionigi: "Il Napoli in Champions poteva fare di più"

© foto di Sandro Veglia

Davide Dionigi, ex attaccante e ora allenatore, è intervenuto a RMC Sport Live Show: “Il Napoli in Champions League? Aveva due risultati a favore. All’inizio pensavamo uscisse fuori, ma visti i risultati ottenuti ha fatto sperare. Non avrei creduto comunque ad una Champions così, ma magari si poteva fare di più".