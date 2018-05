RMC SPORT - Dossena: "Belotti? Se parte Toro abbia la forza di sostituirlo"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Spadavecchia

© foto di Andrea Pasquinucci

Giuseppe Dossena, pilastro del Torino degli anni '80, ha partecipato questa sera al 'Gran Galà granata'. Queste le sue parole rilasciate a margine dell'evento ai microfoni di RMC Sport: "Questa squadra viaggia in acque tranquille, sotto questo aspetto non si può dire nulla. Secondo me si può fare qualcosa in più, ma la proprietà ha dato innanzitutto priorità alla sicurezza finanziaria del club e noi non possiamo mettere le mani in tasca alle persone. Credo i tifosi del Toro debbano essere sereni perché non correranno rischi di nessun genere. La forza della società è acquistare bene, vendere bene e andare a cercarne degli altri".

Quale futuro per Belotti?

"Se rimane tanto meglio, se parte bisogna avere la forza di sostituirlo. Non si possono trattenere a forza le persone".

Mancini è l'uomo giusto per questa Nazionale?

"Mancini è l'uomo giusto nell'ambiente giusto e col ruolo giusto. Ha voluto fortemente questo incarico e secondo me s'è perso fin troppo tempo perché ha dimostrato di voler ricoprire quel ruolo a tutti i costi".