RMC SPORT - Drago: "Vedo un Genoa in difficoltà. E Piatek non rende al massimo"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Massimo Drago è intervenuto ai microfoni di RMC Sport parlando della lotta per non retrocedere in Serie A: "Chievo Verona, ho visto diverse difficoltà sul mercato. Mi dispiace per Andreazzoli, perché l’Empoli esprimeva un buon calcio. Ma i risultati non erano a suo favore e il presidente ha visto due anni fa andare in B per non aver cambiato subito. Vedo un Genoa in difficoltà, Juric ha incontrato squadre forti. Ora poi ci sono giocatori che non rendono al massimo come Piatek".