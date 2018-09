RMC SPORT - Ds Parma: "Tre punti a San Siro come farne dieci altrove"

Il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro l’Inter: "Emozione c'è sempre ma è lavoro: io penso già al Cagliari. Chiaro che fare tre punti qui vuol dire farne dieci in 4-5 partite. Dobbiamo essere sempre così, propositivi, dobbiamo lottare su ogni pallone e crederci sempre. Spero che il Parma sia sempre vispo e sveglio: non mi è piaciuta la gara con la Spal, poi l'Udinese. Con la Juventus e ora abbiamo cercato di giocare, non abbiamo fatto solo catenaccio. C'è un percorso con D'Aversa, va bene così".