RMC SPORT - Ds Venezia: "Serie A? Noi ambiziosi, ma ci sono difficoltà"

© foto di Federico De Luca

Valentino Angeloni, direttore sportivo del Venezia, ha parlato così del grande sogno promozione nell'intervista concessa a RMC Sport durante il 'Live Show': "Adesso la classifica ci dice tutt'altro e dobbiamo rimanere concentrati sulla prossima gara e poi su quelle dopo. La nostra società ha l'ambizione di guardare in alto, ma ci sono delle difficoltà evidenti per puntare alla Serie A. Nel medio periodo, comunque, proveremo a consolidarci anche con lo stadio che sarà un passo molto importante per noi. Poi proveremo a fare qualcosa in più".

