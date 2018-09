RMC SPORT - Empoli, Capezzi: "Vediamo il bicchiere mezzo pieno"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore dell’Empoli Leonardo Capezzi ha commentato così in zona mista la gara persa in casa contro la Lazio: “Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo espresso un bel gioco contro una rivale veramente forte. Non dobbiamo demoralizzarci, dobbiamo andare avanti così perché la squadra è quella lunga. Sono convinto che alla lunga prenderemo quello che meritiamo. Il modulo? Mi sono trovato bene, abbiamo creato diverse occasioni. Siamo stati sempre in partita e non abbiamo mai mollato. L’atteggiamento è quello giusto, dobbiamo sbagliare meno. Oggi abbiamo fatto una buona partita contro una squadra piena di giocatori da Nazionale, abbiamo fatto bene e sono convinto che possiamo fare ancora meglio. La parata nel finale? C’è rammarico, il pareggio era giusto, ma magari alla prossima vinceremo. Dobbiamo restare positivi”.