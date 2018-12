© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, in zona mista nel post-gara di Fiorentina-Empoli: “E’ stata una partita equilibrata, dispiace perché potevamo andare a riposo in vantaggio. Nel secondo tempo la gara è stata decisa da alcuni episodi. Mancato coraggio? Non penso, abbiamo fatto il nostro gioco come ci chiede il mister. Il ko di Bennacer? Spero che non sia nulla di grave, non credo che sia stato l’episodio a far cambiare la partita. La parata di Lafont su Caputo è stata decisiva, se avessimo pareggiato la partita sarebbe cambiata. Dobbiamo lavorare e andare avanti. Per la tifoseria era una partita importante, adesso siamo concentrati sulla prossima partita. Il futuro alla Fiorentina e il mercato? Non c’ho mai pensato, sono contento di stare all’Empoli: non mi interessano queste voci, per ora sono contento così”.