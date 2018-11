RMC SPORT - Empoli, Iachini: "Bella accoglienza dei tifosi, vittoria col cuore"

Fonte: Dal nostro inviato, Dimitri Conti

Il nuovo allenatore dell'Empoli Giuseppe Iachini ha commentato così a RMC Sport la vittoria di oggi con l'Udinese: "C'era grande tensione in vista di questa partita, abbiamo giocato col freno a mano. Oggi paradossalmente sarebbe stato meglio affrontare la Juve o il Milan, perché non avremmo avuto niente da perdere. In diverse circostanze saremmo dovuti essere più bravi nell'ultimo passaggio, nell'intervallo abbiamo fatto qualche correzione e nella ripresa siamo andati meglio, anche se avremmo potuto chiudere la partita sul 3-0 e invece abbiamo subito la ricerca del gol da parte dell'Udinese. Dovremo lavorare e migliorare, ma è tutto normale. In cinque giorni non potevo stravolgere l'Empoli, mi è comunque piaciuto lo spirito dei ragazzi. Questa vittoria è arrivata col cuore, spero che i tre punti servano a trovare una leggerezza maggiore".

Sull'espulsione finale: "Vivo la partita in una certa maniera. Quando vedo che le cose non vanno cerco di dare il mio sostegno ai ragazzi. Sono entrato una quindicina di metri in campo e mi hanno tirato fuori. In quel momento forse è stato meglio così, perché serviva per spezzare i ritmi. Ho sbagliato, ma ho pagato dazio".

Sull'accoglienza dei tifosi: "Li ringrazio, è stata bella. Dobbiamo spingere tutti insieme per far crescere questi ragazzi. Ci sono grandi margini di miglioramento".

Sulla sosta: "Ci conosceremo e lavoreremo tutti insieme per farci trovare pronti alla ripresa del campionato. In cinque giorni non si fa l'America, ci servirà del tempo".