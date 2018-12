RMC SPORT - Empoli, Iachini: "Bella classifica, ma fatto ancora niente"

Giuseppe Iachini, allenatore dell'Empoli, dopo la vittoria con il Bologna è intervenuto in mixed zone ai microfoni di RMC Sport: "E' chiaro che se pensiamo dove eravamo qualche partita fa, a sei punti, e vedendo che ora siamo là sopra, capiamo che è qualcosa di straordinario. Ma io vedo come lavoriamo. La squadra sta dando grande disponibilità. Oggi la partita era molto tesa, sentita, uno scontro diretto. Abbiamo cominciato a sbagliare nei concetti, troppi errori tecnici nel primo tempo. Non riuscivamo a portare su la linea di centrocampo. In certe zone di campo bisogna giocare pulito perché questo ci consente di verticalizzare. Oggi, dopo l'1-0, volevamo esagerare in qualche circostanza. Ci siamo riguardati nello spogliatoio, abbiamo sistemato le cose e nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, aggirando bene il Bologna. Ma abbiamo tanti margini di crescita ancora".

Ora la classifica sorride. "E' una vittoria che vale tre punti importanti. Per me l'importante è cercare sempre la vittoria, dal primo minuto. Il Bologna ha una buona squadra, in panchina c'erano tanti veterani di Serie A. Questo per dire che l'esperienza conta, ma noi abbiamo sopperito con l'atteggiamento giusto".

State meglio della Fiorentina. "Noi usciamo da questa partita con qualche acciacco e qualche situazione da verificare. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto niente. Affrontiamo una grande squadra come la Fiorentina, che ha sempre creato presupposti per vincere. E' una squadra di qualità, ben organizzata. E' stata casa mia per tanti anni, ho vissuto una bella esperienza e spero di viverne una altrettanto bella qua".