RMC SPORT - Empoli, Mraz: "Felice per il gol, non per la sconfitta"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Samuel Mraz, autore del gol che ha accorciato le distanze per l’Empoli, ha parlato così in zona mista dopo il ko contro il Genoa: “Sono felice del mio primo gol in Serie A, ma mi spiace non aver preso i tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare così, non siamo preoccupati. Abbiamo fatto bene soprattutto nel secondo tempo, non bene nel primo. Dobbiamo ancora crescere e possiamo farlo. Il gol è dedicato alla mia famiglia che mi sta aiutando molto. Come sto a Empoli? Mi sto trovando bene, è tutto nuovo per me”.