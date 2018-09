RMC SPORT - Empoli, Veseli: "Non possiamo accontentarci di giocare bene"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Frederic Veseli, calciatore dell’Empoli, ha commentato così in zona mista la gara persa contro la Lazio: “Direi che siamo delusi, non possiamo accontentarci di giocare bene, noi abbiamo ambizioni come giocatori e vogliamo fare bene, quando perdi una partita, sei sempre deluso. La Lazio è una buona squadra, lo sapevamo. Hanno buoni giocatori, abbiamo dovuto fare attenzione su certe cose. Sono sicuro che faranno buone cose quest’anno”.