RMC SPORT - Eranio: "Dopo la Juventus, il Milan è al pari delle altre"

Stefano Eranio è intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione "Milan News" per parlare del momento in casa rossonera.

Su Gattuso e le parole di Sacchi: "Chi meglio di Sacchi che ha cambiato il calcio a livello mondiale può parlare di un allenatore, ci vede lungo. Concordo, quando è subentrato ha messo a posto tante cose che non andavano. Ora in società sono entrati Leonardo e Maldini, un'accoppiata vincente. Sapendo di calcio nei momenti difficili potranno dare la forza necessaria alla squadra. Inoltre la squadra ha lavorato benissimo sul mercato, dando a Gattuso quello che l'anno scorso non aveva. Quest'anno si partirà alla pari degli altri, Juventus a parte".

Su Laxalt: "Può essere terzino sinistro come ala avanzata, ha una grande gamba, ha una bella corsa. A noi mancava un pezzo del genere. Sono contento, è uno di quei jolly che in qualsiasi evenienza può fare il suo".

Sul cambiamento al Milan negli ultimi due mesi: "Il cambio di proprietà ha portato serenità, alle spalle c'è qualcuno che vuole valorizzare il prodotto. Non che prima non volessero farlo, ma Leonardo è riuscito ad individuare dove erano i problemi, è riuscito a prendere Higuain. Quando me l'hanno detto non ci credevo. E' il numero 2 in Italia dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Poi hanno preso dei pezzi importanti anche a centrocampo, ha messo a disposizione di Gattuso una squadra che può divertire".

Sulla squadra: "Ci vorrà anche un pizzico di adattamento, il Milan non ha giocato giustamente la scorsa partita, ora ci sarà una squadra importante. Il Napoli lo conosciamo tutti, sarà una partita difficilissima. Vediamo, Gattuso piano piano potrà lavorare e gli elementi gli daranno la possibilità di cambiare modulo anche in corsa. Ha anche della grande qualità adesso".