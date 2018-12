RMC SPORT - Eranio: "Milan, troppi infortuni per lottare su due fronti"

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, l'ex giocatore di Milan e Genoa Stefano Eranio ha detto la sua su vari temi caldi riguardanti la nostra Serie A. Queste le sue considerazioni:

Stefano, la gara con il Genoa è l'ultima spiaggia per Di Francesco?

“Mi sento sempre dalla parte degli allenatori. Purtroppo, è sempre più facile cambiare un tecnico piuttosto che 25 giocatori. Di Francesco sta pagando la giovane età della rosa. La Roma alterna buone cose a blackout dovuti all'inesperienza. Stiamo comunque parlando di uno degli allenatori più quotati del nostro campionato, per un eventuale avvicendamento in panchina aspetterei la fine della stagione”.

Prandelli può essere l'uomo giusto per risollevare il Genoa?

“Tornando indietro nel tempo, non avrei esonerato né Ballardini né Juric, che ha pagato il calendario eccessivamente duro. Prandelli è un tecnico che stimo molto, per la sua idea di calcio e per la persona che è. Stimare che risultati potrà ottenere è troppo prematuro al momento. Ha bisogno di tempo per lavorare e dimostrare di essere all'altezza”.

Gazidis e Marotta cosa potranno dare a Milan e Inter?

“Gazidis presumo abbia il compito di intervenire sulla gestione delle risorse, per poi dislocarle sul mercato. Il passo falso in Europa League è stata una defaillance, ma il momento del Milan non è così negativo. Visti gli infortuni, non si poteva chiedere alla squadra di continuare a lottare a lungo su due fronti. Per Marotta il compito è certamente più semplice, dovrà essere abile a puntare su giocatori giusti, che siano uomini da Inter”.

Derby della Mole: questo Torino può mettere in difficoltà la Juventus?

“Onestamente non penso, la Juventus ha dimostrato di poter fare praticamente quello che vuole in campionato. Bisognerà aspettare ancora un anno per vedere i granata superare i bianconeri”.