RMC SPORT - F. Galli: "Biglia? Non è Pirlo, ma teniamocelo stretto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile rossonero, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Su Biglia: “E’ un giocatore che sa dare equilibrio alla squadra. Deve stare bene fisicamente perché deve coprire una zona di campo importante. Dal punto di vista tattico è molto intelligente. Non ha i colpi di Pirlo, ma chi le ha? Biglia è un giocatore che dobbiamo tenerci stretto”.

Sulla costruzione del gioco dal basso: “Questo tipo di gioco lo abbiamo introdotto anni fa nel vivaio milanista. Serve coraggio per fare questo tipo di gioco, ma è uno stile che viene ormai usato da tante grandi squadre. La palla non va buttata via a caso. Sono felice di vedere che Gattuso abbia portato questo principio di gioco dal settore giovanile alla prima squadra”.