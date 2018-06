RMC SPORT - Facchetti: "Icardi resterà, è attaccato ai colori nerazzurri"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianfelice Facchetti, figlio del compianto Giacinto, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport a margine della presentazione del libro sull'ex CT azzurro Ferruccio Valcareggi: "Bisogna recuperare quell'attaccamento e quel sentimento popolare nei confronti della maglia azzurra che c'erano in passato. Oggi la Nazionale è molto marginale, invece in passato c'era una sorta di investitura popolare nei confronti di chi vestiva la maglia azzurra e più rivalità che oggi abbiamo smarrito".

Su Mancini: "Mi sembra bello il desiderio e la voglia che ha avuto di appropriarsi di questa panchina e di riportare l'attaccamento nei confronti della maglia azzurra. È un buon punto di partenza ma c'è ancora tanto lavoro da fare".

Sull'Inter: "Il quarto posto acciuffato all'ultimo ha riacceso l'entusiasmo ma tutta la stagione è stata positiva. Spalletti ha fatto un grande lavoro, ha gettato le basi alle quali bisognerà aggiungere qualche pedina nuova, per avvicinarsi a chi vince da tanti anni. Senza illusioni a piccoli passi, bisogna cercare di fare uno scalino in più. Mercato? Sono contento di vedere che resti Skriniar, che è quello che mi ha colpito di più. Icardi? Resta, non c'è intenzione di privarsi del capitano, un giocatore fondamentale, attaccato a questi colori".