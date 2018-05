RMC SPORT - Facchinetti: "Icardi alla Juve? No, è il capitano ed è giovane"

Fonte: Dall’inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Facchinetti, cantante e tifoso dell'Inter, parla così ai microfoni di RMC Sport a margine della partita del cuore: "Grande soddisfazione la qualificazione in Champions, gli ultimi dieci minuti sono stati davvero da grande squadra. Icardi alla Juve? Molto furbi gli juventini a offrire Higuain e 50 milioni, ma Icardi ha cinque anni in meno ed è il nostro capitano e non credo sia da fare questo affare. Zanetti? E' l'Inter, non sarebbe mai andato altrove".