RMC SPORT - Falcao: "Il Milan? È un onore, ma ho due anni al Monaco..."

Radamel Falcao, centravanti della Colombia, ha parlato dopo la sfida pareggiata contro l'Egitto per 0-0. “Milan? Ho già detto che è un onore che pensi a me, però devo rispettare il mio club, il Monaco, ho due anni di contratto lì. Ora sto pensando alla Coppa del Modo. La Serie A è un campionato molto attrattivo, ma per ora sto bene in Ligue 1. Dipenderà molto dal progetto sportivo che c’è lì. Milanello? Ci hanno trattato molto bene lì. Guerrero? Sono contento per lui, il Perù ha lottato moltissimo per essere al Mondiale. È un grande giocatore e per fortuna è lì”.