RMC SPORT - Fedele: "Napoli, prenderei Ibra. Marotta all'Inter"

Enrico Fedele, noto agente di mercato, a RMC Sport Live Show: "Il Napoli è sicuramente la squadra più titolata a vincere lo scudetto dopo la Juventus. Nel caso in cui ci dovesse essere un suicidio da parte dei bianconeri allora il Napoli dovrebbe essere bravo a farsi trovare pronto anche se per me il Napoli ha ancora bisogno di una punta centrale. Mi piacerebbe vedere Ibrahimovic al Napoli, anche se so che difficilmente può arrivare. Il Napoli non comprerà Cavani perché non può spendere certe cifre, ma potrebbe tentare di prendere un giocatore come Ibra che sta in America e costa meno".

Perché Cavani viene accostato al Napoli così spesso?

"Quest'anno c'è stata una mezza idea anche perché la sua famiglia è a Napoli, ma guadagna troppo. Non ci sono i presupposti per un suo ritorno".

Perché servirebbe un attaccante al Napoli?

"Ad Ancelotti serve un'alternativa tattica contro quelle squadre che si chiudono molto. Milik può farlo ma quando entra non fa la differenza e quando gioca dall'inizio viene sostituito. Serve un giocatore più dirompente".

Il Napoli farà qualcosa a gennaio?

"Secondo me non faranno colpi né in entrata né in uscita".

Più bravo Sarri con Mertens o Ancelotti con Insigne?

"Sarri ha dovuto fare di necessità virtù visto l'infortunio di Milik. Mentre Ancelotti è uno più malleabile più aperto anche ad altre soluzioni".

Zielinski e Hysaj rinnovano?

"Più Zielinski che Hysaj. Nessuna squadra al mondo pagherebbe certe cifre per Hysaj, mentre Zielinski rinnova sicuramente. Il polacco è molto sacrificato nel 4-4-2, ma è il giocatore del futuro".

Le altre squadre si muoveranno a gennaio?

"Il Milan prenderà tre giocatori per sopperire agli infortunati. Pato, Ibrahimovic in attacco poi loro vorrebbero Paredes a centrocampo. In difesa c'è bisogno di un giocatore. La Fiorentina invece potrebbe prendere Gabbiadini perché non gioca mai e potrebbero darlo anche in prestito. L'ingaggio lo può spalmare".

Alla Juventus cosa manca?

"Un centrocampista ma parlo più per giugno che adesso. Rabiot è un giocatore che è in scadenza di contratto e la Juve queste operazioni le sa fare mentre Pogba sarebbe il ritorno del figliol prodigo. Se Mourinho resta al Manchester United allora Pogba andrà via se invece Mourinho andrà via arriverà Conte e Pogba rimarrà. Marotta invece è già dell'Inter".