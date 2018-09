RMC SPORT - Fedele su Insigne: "Sa fare tre giocate, altrimenti va in difficoltà"

Lorenzo Insigne è rimasto fuori dalla gara tra Portogallo e Italia. A parlare dell'attaccante del Napoli ci ha pensato, attraverso le frequenze di RMC Sport, l'operatore di mercato Enrico Fedele.

Insigne non riesce a fare la differenza con la maglia dell'Italia. Arriverà la sua esplosione con la selezione azzurra? “E' un ottimo calciatore ma non è un fuoriclasse. Ha l'intelligenza dei napoletani, che mette in mostra le cose che sa fare. Io dico che sa fare tre cose, quelle che con Sarri gli venivano in automatico. La sua grande intelligenza lo spinge a fare questo: sterzata, lancio per Callejon oppure il tiro a giro. Quando non riesce a realizzare queste giocate, deve inventare altro e va in difficoltà. Ci sono calciatori che hanno più numeri, ma non riescono a mostrarli in gara. Adesso Insigne deve cominciare a leggere e metabolizzare lo spartito di allenatori diversi da Sarri”.

