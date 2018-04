RMC SPORT - Ferdinand: "Il Liverpool non mi piace, ma batterà la Roma"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

© foto di Image Sport

L'ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese Rio Ferdinand, intervistato da RMC Sport a margine dello UEFA Match for Solidarity di Ginevra, ha parlato così: "Il Real Madrid ha grande esperienza e forse può essere favorito per la vittoria della Champions. Wenger? È stato un fantastico allenatore, lo reputo un rivoluzionario. Ha cambiato il calcio inglese in meglio, come stile e come approccio. Inghilterra? Manca ancora tanto a Russia 2018, prima parliamo della Champions. Per il Mondiale ci sarà tempo. Liverpool-Roma? I Reds non mi piacciono, ma credo che vinceranno. Hanno davvero un'ottima squadra e col Manchester City sono riusciti a ribaltare ogni pronostico. Scudetto? Sarebbe bello se il Napoli vincesse lo Scudetto, perché la Juve vince ogni anno. Entrambe hanno delle buone rose, il Napoli ha giocatori fantastici. È bella questa sfida a due per lo Scudetto. Rende il campionato italiano più emozionante".