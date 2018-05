RMC SPORT - Ferrara: "Juve, la forza è la società. Vincere non è scontato"

Fonte: Dal nostro inviato Marco Spadavecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da RMC Sport al Day Camp Sport e Legalità Ciro Ferrara ha parlato del suo futuro, e chissà, di un ritorno in panchina: "Vediamo, non lo so. Per adesso mi aggiorno continuamemente guardando tantissime partite".

Ieri la Juventus ha ottenuto una rotonda vittoria sul Milan.

"È una squadra che ha dimostrato da tanti anni, ancora di più negli ultimi sei, di essersi strutturata come società forte. Ha sicuramente molte più possibilità di arrivare al successo, che è una cosa non scontata ma sempre molto difficile".

In estate qualcuno partirà e qualcun altro arriverà.

"Tre anni fa sono andati via Pogba, Tevez e Pirlo. Questa è la forza della società. Poi non sempre si può vincere, ma la Juventus lo sta facendo da anni".

Un consiglio a Buffon?

"No, non ho avuto occasione. Magari alla partita di Pirlo".