RMC SPORT - Ferrara: “Napoli ad Anfield al meglio, Serie A già decisa”

Presente a Napoli in occasione dell’evento benefico Dreaming Napoli 3, organizzato dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara in collaborazione dell’ufficio stampa Soccerpass, l’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara ha parlato in vista della sfida di domani ad Anfield.

Domani sera Ancelotti può festeggiare la qualificazione agli ottavi? “Questo è l’augurio per il Napoli che affronta una trasferta difficile ma anche nelle condizioni migliori. Sfida la capolista della Premier, ma va in Inghilterra nel miglior momento fisico e psicologico. Questo fa ben sperare, oltre le qualità dei ragazzi e l’esperienza del tecnico. Ancelotti sa come affrontare queste gare, è tranquillo e pacato. Si tratta certamente di un impegno difficile, ma il Napoli può fare una grande partita in uno stadio mitico. Non ci ho mai giocato ad Anfield, peccato”.

All’andata Ancelotti ha dato una lezione tattica a Klopp. Per domani si aspetta una contromossa da parte del tecnico del Liverpool? “E’ probabile, lì la differenza sta nel fatto che i reds giocheranno in casa. Ci saranno ritmi alti fin da subito, ma il Napoil non vuole snaturare il suo gioco. Questo dipende però anche dagli avversari, gli inglesi appena recuperano palla verticalizzano sui tre attaccanti. Sarà un impegno importante per i difensori, ma non solo per loro. Se il Napoli dovesse riuscire a tenere lontano dalla propria area i tre attaccanti del Liverpool, sarà ovviamente un bene”.

Koulibaly è difensore il più forte al mondo? “Certamente tra i primi tre, poi è questione di preferenze. Mentre prima giocava più di reparto, nell’ultimo anno ho la sensazione che non abbia paura di giocare uomo contro uomo come si faceva una volta. Oggi è importante avere difensori forti che accettano di giocare uomo contro uomo. Koulibaly è impressionante nella forza fisica, nei recuperi ma anche nel gioco con i piedi. Ha fatto dei grandi progressi, di diritto è tra i primi tre al mondo”.

Campionato già chiuso? “Siamo a Napoli, magari la gente si aspetta che possa dare una speranza (ride, ndr). In realtà devo parlare di calcio in modo obiettivo, secondo me è difficile che la Juve possa perdere questo campionato. Vince da sette anni di fila e ha aggiunto due fenomeni alla sua squadra, uno su tutti è Ronaldo. Per le altre è davvero dura, il distacco è già importante dopo 15 giornate. Solo il Napoli riesce a restare aggrappato, ma deve sperare che la Juve abbia tre passi falsi. A oggi, mi sembra difficile pensarlo. Può accadere, ma guardando il campionato da spettatore esterno mi sembra molto difficile che la Juve possa perdere questo Scudetto”.