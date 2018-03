RMC SPORT - Ferrari: "Il PSG può essere una sfida interessante per Conte"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fabrizio Ferrari, agente, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del futuro di Antonio Conte, che potrebbe essere sulla panchina del Paris Saint-Germain: "Il problema della squadra di Parigi è quello di mantenere un livello alto in campionato per essere competitivo anche in Champions League. Così non è perché in Ligue 1 il PSG è molto più forte degli altri e vince comunque. Conte? Sarebbe una sfida interessante per lui anche perché non so quali altre squadre possano essere interessate a lui".

