RMC SPORT - Fiore: "Balotelli titolare? Non se lo merita"

© foto di Federico Gaetano

Ospite di RMC Sport, nel corso del 'Live Show', l'ex centrocampista della Nazionale Stefano Fiore ha parlato dell'attuale situazione dell'Italia di Mancini:

"Si è alla ricerca di un qualcosa di nuovo. Nella Nazionale è difficile ritrovare i meccanismi consueti che si hanno nei club. Ho visto qualche idea e buona volontà, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. A noi mancano i campioni, non abbiamo un giocatore all'altezza di Lewandowski, che ha propiziato con una giocata singola il gol dello 0-1. Dobbiamo lavorare sul concetto di squadra, l'Italia deve diventare tale il più presto possibile perchè non ci sono individualità eccellenti".

Su Balotelli:

"Mi sono espresso tante volte. È un'ulteriore scommessa per Mancini, anche se credo che per lui siano passati troppi treni. È un bravissimo giocatore ma non ha saputo sfruttare il suo talento e le occasioni che ha avuto. Ma per me non sarebbe neanche meritevole di una maglia da titolare".

La questione fascia da capitano in casa Fiorentina:

"Il buon senso è da operare sempre. Il nostro calcio è pieno di tante schifezze, essere rigidi davanti a una tragedia di questo tipo provoca dispiacere. Mi auguro si possano rivedere queste cose, altrimenti la Fiorentina fa bene ad andare per la propria strada".