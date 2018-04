RMC SPORT - Fiorentina, Cognigni: "L'orgoglio fa parte di questo gruppo"

© foto di Federico De Luca

Mario Cognigni, presidente della Fiorentina, ha parlato ai cronisti presenti dopo la vittoria sul campo dell'Udinese. Questo quanto raccolto da RMC Sport: "La continuità di questa squadra è la cosa più importante e quello che stanno portando avanti è frutto del lavoro. La classifica parla chiaro, ma ci sono ancora tante partite a cominciare da quella di sabato prossimo. Adesso bisogna pensare soltanto alla prossima gara (contro la Roma, ndr) e rimanere concentrati. L'orgoglio è una delle componenti di questo gruppo, ma anche la consapevolezza dei propri mezzi e della qualità che hanno nel carattere. Cosa è successo all'interno dello spogliatoio dopo la vittoria? Non è stata una trasferta come le altre e si respirava un atteggiamento diverso. Non abbiamo potuto apprezzare a pieno quello che è successo dopo nello spogliatoio".