RMC SPORT - Fiorentina, Simeone: "Noi giovani, serve tempo per crescere"

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo il ko subito con il Milan. Queste le dichiarazioni raccolte da RMC SPORT: "Ho imparato tantissimo in quest’anno. Ci sono stati momenti difficili, dove non ho potuto segnare ma ho aiutato la squadra con gli assist. Domani, starò più tranquillo per vedere la stagione che ho fatto. Ho sempre voglia di migliorarmi e crescere. Sono giovane, ho tanto da fare ancora. Non è facile quando una squadra aveva tanta voglia con il Milan, è una squadra buona e compatta. Abbiamo iniziato molto bene e non siamo riusciti a restare in partita. Quando ti fanno due o tre gol è difficile. Io e Chiesa abbiamo fatto 20 gol, è molto importante. Siamo giovani, è il primo anno che siamo insieme e dobbiamo conoscerci meglio. Abbiamo tanto da dare. La squadra è migliorata tanto, soprattutto nelle partite importante in cui abbiamo dato l’impulso che era molto grande per noi: l’Europa. Dobbiamo maturare e crescere ancora tanto. Due partite che dovevamo vincere non lo abbiamo fatto. Siamo giovani, possiamo lavorare, siamo contenti e abbiamo fiducia. Siamo molto giovani, la squadra era nuova. Ci serve tempo per crescere.