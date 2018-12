© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone commenta in zona mista il successo ottenuto nel derby con L'Empoli. Queste le sue parole raccolte da RMC SPORT: "Sono venuto per chiedere scusa, il gesto dopo il gol non era rivolto ai tifosi, non se lo meritano di certo. Sono qui da un anno e mezzo ed i tifosi mi aiutano sempre, mi spingono a dare di più. Era una cosa personale. Vittoria della svolta? Ci voleva questo successo, volevamo sfogarci dopo il brutto periodo che abbiamo passato. Abbiamo sofferto nel primo tempo, siamo passati in svantaggio poi siamo riusciti a pareggiare. Dopo il gol abbiamo spinto per cercare di segnare ancora, alla fine la vittoria è giusta. Ripartiamo da qui. Io soffro tanto, anche in campo, perché voglio fare bene e voglio dimostrare che in campo do sempre il massimo. L'astinenza dal gol? Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti difficili. Basta sapere resistere ai colpi che ti dà la vita. Pioli? Ha sempre creduto in me, voglio ringraziare il mister ed i miei compagni. Mi aiutano sempre anche nei momenti difficili. Il mister parla sempre con me e cerca sempre di darmi la spinta giusta".