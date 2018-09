© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niccolò Ceccarini, ha parlato alla trasmissione a cura della redazione di FirenzeViola.it "Garrisca Al Vento" su RMC Sport, facendo anche un'importante specifica relativamente alla formula con la quale il centrocampista Gerson si è trasferito alla Fiorentina in estate: "Su Gerson il discorso è un po' diverso da come è passato, nel senso che Pantaleo Corvino ha provato fin da subito a prenderlo in prestito con diritto di riscatto; nel momento in cui gli è stato detto di no, il d.g. viola non ha voluto rischiare di far saltare definitivamente la trattativa e ha aperto al prestito secco. Detto questo, a gennaio gli uomini mercato gigliati dovrebbero fare un altro tentativo per provare a modificare la formula del prestito".