RMC SPORT - Frey: "Tifavo Napoli, ma vince la Juve. Inter, tieni Icardi"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto da RMC SPORT e TMW prima della partita Mundial l'ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina Sébastien Frey ha parlato dell'evento: "È sempre un piacere partecipare a un evento così, ritrovare vecchi amici e vecchi nemici".

Segui sempre la Serie A, chi la vince?

"Penso la Juve a questo punto. Devo dire che quest'anno, quando ho visto che l'Inter si era un po' distaccata, facevo il tifo per il Napoli. Sarebbe stato bello vedere un ambiente così vincere, però la Juve si sta dimostrando più forte".

L'Inter continua ad avere alti e bassi.

"Sì, quest'anno sono partiti abbastanza bene, magari non giocando benissimo ma facendo tanti punti. Poi c'è stato un calo, ma nell'ultima partita ho visto segnali positivi: è tornato Icardi e l'Inter ha giocato bene contro una squadra come la Sampdoria, non era facile".

Icardi è tra i migliori centravanti al mondo, si parla tanto del rinnovo e del futuro.

"Quando un giocatore come fa lui ci sta. Ora fa parte degli attaccanti più forti d'Europa, lo dicono i numeri. Come tutti i contratti c'è una fase di trattativa, io mi auguro che rimanga all'Inter: avere un attaccante così forte ti costringe a comprarne un altro se lo vendi".

La Fiorentina sembra più unita dopo la scomparsa di Astori.

"Diciamo che questa tragedia, che ha colpito tutto il mondo del calcio e soprattutto Firenze, ha fatto sì che la squadra diventasse più unita e compatta. Da qui alla fine del campionato andranno in campo anche per lui, avranno una motivazione in più".

Europa League possibile?

"Vediamo, quello dipende soltanto da loro. Io glielo auguro e incrocio le dita: avendo passato sei anni a Firenze mi è rimasta nel cuore. Non sarà semplice perché ci sono altre squadre che lottano per gli stessi obiettivi, ma faccio il tifo".