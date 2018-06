RMC SPORT - Frosinone, Longo: "Fatto qualcosa di straordinario"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di RMC Sport ha parlato il tecnico del Frosinone Moreno Longo dopo la promozione in Serie A: “Abbiamo dominato il campionato per larga parte della stagione. Abbiamo centrato un’impresa vincendo questo play off dopo la batosta contro il Foggia. Il Frosinone ha fatto una cosa straordinaria. I tifosi? Sono troppo di parte, il tifoso del Frosinone è stato fantastico e l’ha sempre dimostrato anche nei momenti difficili. Questa gioia è per tutto il popolo frusinate”.