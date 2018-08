RMC SPORT - Fuser: "Milan, bel mercato. Fiducia a Donnarumma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Fuser, storico ex giocatore di Milan e Roma, è intervenuto in diretta sulle frequenze di RMC Sport ospite di MilanNews. Queste le sue parole in vista del match: “Io dai rossoneri ho buone aspettative. Sul mercato si sono mossi bene e ci aspettiamo che Gattuso riesca ad instillare nei giocatori la mentalità da Milan e il suo modo di giocare. Voglio vedere grandi cose”.

Il calendario difficile: “Forse è meglio così, fa capire a tutti di che pasta è fatto il Milan. I primi 50 minuti al San Paolo sono stati buonissimi, si vede che la squadra è forte e può crescere. Bisogna trovare il modo giusto per sfruttare Higuain al cento per cento, perché come lui ce ne sono pochi in giro”.

La forza delle catene esterne del Milan: “Il modulo con i due triangoli sia destra che a sinistra è idea di Zeman. È importante giocare con questi riferimenti perché in campo sai cosa devi fare, conosci i movimenti dei compagni della tua zona e sai come dettare i passaggi. Da questo lavoro di Rino voglio vedere grandi risultati”.

Come si serve Higuain? “Servono centrocampisti molto bravi, con ottimi tempi di visione e creazione per gli spazi offensivi. Ora io non so precisamente l’idea di Gattuso, ma il 4-3-3 in fase offensiva è cucito per un grande attaccante”.

Donnarumma o Reina? “Personalmente continuerei con Gigio, non lo metterei in panchina. Il ragazzo è giovane, può solo che migliorare. Se poi la squadra va bene con Reina, c’è il rischio che subito ci si dimentichi di Donnarumma. Spero invece che sia Pepe stesso ad insegnarli le cose giuste, i trucchi anche per giocare bene coi piedi. Anche se preferirei facesse la differenza in porta da Donnarumma, non il gioco con i piedi (ride, ndr)”.