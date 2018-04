RMC SPORT - G. Baresi: "Mancini nuovo ct? Grande tecnico e motivatore"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

A Tolentino, in provincia di Macerata, domani ci sarà l'inaugurazione di un centro sportivo polifunzionale promosso dal CSI e Inter e nella giornata di oggi c'è stata una partitella tra le glorie nerazzurre è una rappresentativa di Tolentino per beneficenza. A margine della sfida ha parlato l'ex difensore dell'Inter Giuseppe Baresi: "Essere in questo paese è molto bello, c'è stata una grande partecipazione di pubblico. Mi auguro che eventi come questo possano aiutare le persone che hanno bisogno. Tolentino e tutto questo territorio deve guardare avanti, non mollare ed essere sempre positivi. Consapevoli che ci sono persone che possono aiutarli. La nuova linea di Suning? Se siamo qui è merito della nuova proprietà. L'inaugurazione di domani è un progetto finanziato dalla società e questo è un esempio importante. Mancini nuovo ct? E' un grande tecnico e motivatore. Sa guidare le grandi squadre. Vediamo quali saranno le decisioni della FIGC".