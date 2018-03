RMC SPORT - Galante: "Inter, il quarto posto sarebbe un buon traguardo"

© foto di Lorenzo Marucci

Fabio Galante, ex difensore di Inter e Torino, nel suo intervento ad RMC Sport ha parlato così della corsa alla qualificazione in Champions League: "Fino alla fine sarà una lotta continua nel senso che sia Roma, Inter e Lazio se la giocheranno e penso che anche il Milan possa tornare in corsa. Ci sono ancora tanti scontri diretti e quindi c'è spazio per tutte le squadre per entrarci. Non vedo una favorita. Il Milan può rientrare, per il mio passato spero che l'Inter sia la favorita Inter, anche se la Roma in questo momento sia migliore, però non dimentichiamo che è ancora impegnata in Champions e qualche punto potrebbe perderlo. La Lazio la ritengo un'ottima squadra, ha il capocannoniere e in rosa ha ottimi giocatori, dal portiere a De Vrij e i centrocampisti. E' una squadra completa che può dare noia. Adesso è un attimo in frenata ma questo secondo me è dovuto ai tanti impegni e alle tante partite che ha dovuto giocare. Credo che la rosa della Lazio sia un po' inferiore rispetto a quella della Roma, ma non a quella dell'Inter".

Già quest'anno con Spalletti in panchina l'Inter poteva fare di più che puntare alla Champions?

"Da come era partita la speranza era che potesse lottare per il campionato ma poi alla lunga i valori sono venuti fuori. All'inizio della stagione credo che tutti avrebbero firmato per il quarto posto, compreso il mio amico Spalletti e la società. Per tutto quello che è successo credo che arrivare quarta sarebbe un buon traguardo. Ha attraversato un periodo molto difficile ed ora speriamo che dopo il pareggio con il Napoli e la vittoria con la Sampdoria possa ritrovare quella serenità, quella forza e quell'entusiasmo che allo sprint finale la possa portare al quarto posto.

Un tuo commento su Icardi dopo la recente prestazione con la Samp?

"Da quando è arrivato in Italia ha sempre fatto gol. Quando hai la fortuna di avere un giocatore così che puntualmente ti garantisce 20-25 gol l'anno parti da un grande vantaggio. Però non ti devi affidare solo ad Icardi, le altre squadre che lottano per la Champions hanno tanti giocatori che possono andare in rete, l'Inter in questo anno ha dimostrato che se non fa gol Icardi gli altri hanno difficoltà ad andare a segno. Se non ci fosse l'attaccante argentino non si starebbe parlando in questo momento di un'Inter quarta in classifica".

Per il Torino dopo gli ultimi risultati si può parlare di delusione rispetto alle aspettative che c'erano in estate?

"I giudizi vanno dati sempre alla fine di un percorso. Io credo che Mazzarri sia un allenatore bravo, esperto e che prepara molto bene le partite. Ha preso la squadra in corsa e spero che gli diano la possibilità di finire il campionato e di partire il prossimo anno, in modo che possa dimostrare tutto il suo valore. Normale che ci sia un po' di delusione, vengono da diverse sconfitte quindi un po' di critiche ci saranno. La società è forte e credo che non sbaglierà sulla gestione di Mazzarri. Credo che arriveranno a fine anno con Mazzarri e poi ripartiranno da lui".